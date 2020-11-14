Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В некоторых восточных районах ожидаются дожди, туман, восточный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, изморось, к вечеру дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, ночью 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

15 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди, туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-7 градусов тепла.