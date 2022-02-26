Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 27 февраля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 27 февраля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, ночью и днем местами на полуострове пройдут интенсивные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 10-14° тепла, в Баку ночью - 4-6°, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 12-17° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.