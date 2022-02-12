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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
12 февраля 2022 г. 13:25
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-6°, днем 8-11° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повыситься с 766 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13 февраля на Абшкронском полуострове ожидается усиление ветра "хазри", что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых восточных районах возможны осадки. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах 3-8° мороза, в высокогорье до -14°, днем 0-3° мороза.

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