Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 6 марта.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 6 марта.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром и вечером местами туман и изморось. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 9-12° тепла, в Баку ночью - 4-6°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 10-14° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.