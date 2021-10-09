Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 16-18° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах вероятен дождь. Утром местами туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 16-20° тепла, в горах ночью 4-6°, днем 11-13° тепла.