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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Экология
9 октября 2021 г. 12:14
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-12°, днем - 16-18° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах вероятен дождь. Утром местами туман, будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 16-20° тепла, в горах ночью 4-6°, днем 11-13° тепла. 

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