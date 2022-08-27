Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 28 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 28 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 33-36°, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 33-35°. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65%, днем - 30-35%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем - 34-38°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 22-27°.