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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
25 декабря 2021 г. 12:47
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается южный ветер "гилавар", что может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, местами туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье 13-15°, днем 0-5° мороза, в некоторых местах – до 3° тепла. В горных и предгорных районах есть вероятность гололеда.

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