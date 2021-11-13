Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 ноября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером местами вероятны дожди.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.