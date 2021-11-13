О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 ноября.
Экология
13 ноября 2021 г. 12:22
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 14 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и вечером местами вероятны дожди.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем - 12-14° тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем местами ожидаются дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
В Джабраиле занимающийся сельскохозяйственной деятельностью мужчина подорвался на мине
7 ноября 2021 г. 18:03
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
Омбудсмен: У осужденных в Азербайджане армянских военнослужащих нет жалоб
6 ноября 2021 г. 15:26
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
Высота волн в Каспийском море достигла 5,4 м
10 ноября 2021 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi