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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.
Экология
11 декабря 2021 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

12 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня местами вероятны осадки. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8°, днем - 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется с 770 мм до 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки. В некоторых восточных районах возможны интенсивные осадки. Местами вероятен туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью от 0-3° мороза, днем - 3-7° тепла.

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