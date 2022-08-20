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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 21 августа.
Экология
20 августа 2022 г. 12:21
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 21 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 35-38°, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 36-38°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 55-60%, днем - 30-35%.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать восточный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 35-40°, в горах ночью - 15-20° тепла, днем - 24-29°.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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