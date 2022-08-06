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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Экология
6 августа 2022 г. 12:29
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра к вечеру местами вероятны осадки.

Будет преобладать северо-западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 30-33°, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 30-32°. Атмосферное давление понизится с 761 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах местами ожидаются грозы и дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 21-36°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 18-23°.

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