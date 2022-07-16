Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 июля будет без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 июля будет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 33-38°, в Баку ночью - 23-25° тепла, днем - 35-37°. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28°.

В районах в основном без осадков. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 37-40°, местами - 42-43°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 27-32°.