Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается без осадков. Днем на отдельных территориях ожидаются кратковременные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 6-10°.