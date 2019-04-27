​Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, местами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове оставит ночью 11-14, днем 17-21, в Баку ночью 12-14, днем 18-21 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью в некоторых предгорных районах ожидаются грозы, локальные кратковременные дожди, есть вероятность града. Ночью и утром в отдельных местах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.