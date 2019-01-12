Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи вероятен дождь. Утром и вечером местами будет туман. Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-2, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 0-2, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм до 755 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 13 января преимущественно пройдет без осадков. Вечером в отдельных местах ожидается дождь, в горных местностях - снег. В отдельных местах ожидается туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем – 4-8 градусов тепла.