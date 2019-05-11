Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, умеренный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 14-17, днем 20-25, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм, относительная влажность составит ночью 75-85%, днем 55-655.

В районах Азербайджана завтра в течение дня в основном в северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди. В некоторых местах ожидаются интенсивные осадки ливневого характера, град.

Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.