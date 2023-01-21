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Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 января 2023 г. 12:10
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
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22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы - 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются переменные осадки. В горных районах возможен снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 6-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололед.

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