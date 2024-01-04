Прогноз погоды в Азербайджане на три дня

5 и 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

5 и 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщила директор бюро прогнозов национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

По ее словам, утром 6 числа местами на полуострове вероятны кратковременные осадки. Умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным, порывы которого могут достигать 30 м/с. К вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха днем составит 8-13° тепла.

В районах Азербайджана в первой половине дня 5 января прогнозируется без осадков. Ночью и утром следующего дня в западных районах возможны осадки, в горных районах - снег.

Местами в Нахчыванской Автономной Республике, Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в Губе и Гусаре прогнозируются дожди, которые прекратятся днем 6 января. В большинстве районов страны 7 января ожидается без осадков. Западный ветер в отдельных районах усилится до 25-30 м/с. Температура воздуха в низменных районах днем составит 10-15° тепла, в горных - от 2° мороза до 2° тепла.