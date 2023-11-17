Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможен дождь.

Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра ожидается преимущественно без осадков, однако ночью в ряде восточных районов возможны кратковременные осадки. Утром в некоторых районах будет туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.