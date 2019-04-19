Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, ночью и утром местами интенсивные.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана местами будут грозы, временами дожди. На отдельных территориях ожидаются ливни, возможен град, в горных территориях есть вероятность снега.

Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-4, днем 5-10 градусов тепла.