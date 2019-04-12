Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в некоторых местах будет туман, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится в пределах нормы до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются локальные дожди. Ночью и утром в некоторых местах будет туман, прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.