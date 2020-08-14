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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба
Экология
14 августа 2020 г. 15:02
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-23, днем 24-26, в Баку ночью 21-23, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

На пляжах Абшерона будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 23-24 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 15 августа местами ожидаются грозы, переменные осадки, в отельных территориях возможны ливни, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 15-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 августа на Абшеронском полуострове на фоне северного ветра ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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