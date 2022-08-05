Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются небольшие осадки, которые утром постепенно прекратятся, днем - переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 %.

В районах местами ожидаются грозы и осадки. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 18-23°.