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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.
Экология
5 августа 2022 г. 12:59
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются небольшие осадки, которые утром постепенно прекратятся, днем - переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 24-26° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 %.

В районах местами ожидаются грозы и осадки. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 33-38°, в горах ночью - 9-14° тепла, днем - 18-23°.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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