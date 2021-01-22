Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

23 января в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер западный

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 0-2, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

23 января в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 января ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.