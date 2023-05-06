Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков

7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами на полуострове ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. В отдельных местах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.