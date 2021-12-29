Прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

В первые дни праздников 31 декабря и 1-2 января 2022 года погода на территории Азербайджана на фоне постепенного снижения атмосферного давления будет относительно стабильная и в основном без осадков.

В первые дни праздников 31 декабря и 1-2 января 2022 года погода на территории Азербайджана на фоне постепенного снижения атмосферного давления будет относительно стабильная и в основном без осадков.

Об этом сообщила Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она также отметила результаты метеорологических наблюдений за последние 20 лет.

"На основании проведенного анализа можно сказать, что за последние 20 лет жители Баку и Абшерона встречали Новый год со снегом или мокрым снегом только 4 раза - в 2007, 2009, 2012, 2016 годах. А в 2009 году высота снежного покрова составила 14 сантиметров, что для Баку было редкостью. Самая низкая температура в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована в 2009 году - 1,6 градуса мороза. Самый низкий показатель по другим регионам нашей страны был в 2006 году в Нахчыванской АР - 26,5 градуса мороза. К количеству лет, которые мы встречаем без снега, будет добавлен еще один год", - сказала У.Тагиева