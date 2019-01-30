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    Прогноз погоды в Азербайджане на последний день января

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день января. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. 

    Ночью и утром в отдельных местах будет слабый туман, изморось. Вечером умеренный южный ветер перейдет на северо-западный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

    В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром на некоторых территориях есть вероятность моросящего дождя. В отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

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