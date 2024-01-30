Прогноз погоды в Азербайджане на последний день января

31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра температура воздуха ночью составит 0-3°, днем 4-7° тепла. Атмосферное давление понизится с 776 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В последний день января в районах страны преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.