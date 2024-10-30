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Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября 31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
30 октября 2024 г. 12:32
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день октября

31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и туром в некоторых местах прогнозируются осадки, возможен туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, а днем — 15-20° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, а днем — 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки и грозы. Прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 31
Версия на азербайджанском языке Ayın son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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