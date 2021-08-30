Прогноз погоды в Азербайджане на последний день августа

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем - 32-36° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 34-36° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 14-19°, днем - 24-29° тепла.