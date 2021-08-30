О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день августа

Прогноз погоды в Азербайджане на последний день августа Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 августа.
Экология
30 августа 2021 г. 14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на последний день августа

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 31 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем - 32-36° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 34-36° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 14-19°, днем - 24-29° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for August 31
Версия на азербайджанском языке Avqust ayının son gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник
29 августа 2021 г. 11:53
Мухтар Бабаев побывал на месте пожара в Гызылагаджском заповеднике
Мухтар Бабаев побывал на месте пожара в Гызылагаджском заповеднике
28 августа 2021 г. 14:15
Всемирно известный фотограф назвал загрязнение Охчучая экологическим террором Армении
ФотоВсемирно известный фотограф назвал загрязнение Охчучая экологическим террором Армении
28 августа 2021 г. 12:59
В районах Азербайджана ожидается град
В районах Азербайджана ожидается град
28 августа 2021 г. 12:00
МЧС: Ветреная погода затрудняет тушение пожара в Национальном парке Гызылагач
МЧС: Ветреная погода затрудняет тушение пожара в Национальном парке Гызылагач
27 августа 2021 г. 18:12
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
27 августа 2021 г. 12:50
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
26 августа 2021 г. 13:37
Профессор: Каспий больше не сможет удовлетворить наши растущие потребности в рыбе
Профессор: Каспий больше не сможет удовлетворить наши растущие потребности в рыбе
26 августа 2021 г. 12:13
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь
25 августа 2021 г. 13:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi