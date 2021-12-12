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Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.
Экология
12 декабря 2021 г. 11:59
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами вероятны осадки.

Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9°, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70 процентов.

13 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана местами вероятны осадки, в некоторых восточных районах осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром вероятен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью от 0-3° мороза, днем 4-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

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