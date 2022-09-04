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Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.
Экология
4 сентября 2022 г. 12:10
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Временами ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-25°, днем ​​29-32° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем ​​29-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

Ветреная погода сохранится до 7 сентября. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10°.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем ​​местами пройдут грозовые дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются ливни, есть вероятность выпадения града. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 9-14°, днем ​​20-25° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 5
Версия на азербайджанском языке Havanın temperaturu aşağı düşəcək, yağış yağacaq

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