Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Обнародован прогноз погоды на 5 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Временами ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-25°, днем ​​29-32° тепла, в Баку ночью 23-25°, днем ​​29-31° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

Ветреная погода сохранится до 7 сентября. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10°.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем ​​местами пройдут грозовые дожди. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются ливни, есть вероятность выпадения града. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​33-38° тепла, в горах ночью 9-14°, днем ​​20-25° тепла.