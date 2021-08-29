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Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 августа.
Экология
29 августа 2021 г. 11:53
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем - 33-37° тепла, в Баку ночью - 24-26°, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70% ночью и 40-45% днем.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 30 августа на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью - 20-25°, днем - 35-39° тепла, в горах ночью - 13-18°, днем - 25-30° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava küləkli olacaq, bəzi bölgələrdə şimşək çaxacaq, dolu düşəcək

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