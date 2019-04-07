Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без дождей. Утром местами ожидается туман, ветер умеренный северный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако на отдельных территориях ожидаются дожди.

Ночью и утром местами вероятен туман. Прогнозируется местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.