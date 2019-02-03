Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых местах туман и изморось, умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-5, днём 6-8 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днём 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 775 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах есть вероятность дождя, в горных территориях – снега. В некоторых местах ожидается туман, восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 1-5 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем будет 3-6 градусов тепла.