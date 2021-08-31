Прогноз погоды в Азербайджане на первый день сентября

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах ожидается туман.

Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем - 32-36°, в Баку ночью - 23-25°, днем - 33-35°.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70% ночью и 40-45% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 33-38°, в горах ночью - 13-18°, днем - 23-28°.