Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября временами ожидаются дожди, днем в основном без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 16-18° тепла, в Баку ночью - 13-15°, днем - 16-18° тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Местами возможны ливни, в горных районах снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 16-19° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла.