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Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября временами ожидаются дожди, днем в основном без осадков.
Экология
30 сентября 2021 г. 13:20
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день октября

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября временами ожидаются дожди, днем в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 16-18° тепла, в Баку ночью - 13-15°, днем - 16-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная и влажная погода, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Местами возможны ливни, в горных районах снег. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 16-19° тепла, в горах ночью - 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 1
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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