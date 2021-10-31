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Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября.
Экология
31 октября 2021 г. 12:01
Прогноз погоды в Азербайджане на первый день ноября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове 1 ноября ожидается переменная облачность, утром в некоторых частях полуострова есть вероятность тумана.

Будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13°, днем - 15-17° тепла. В Баку ночью - 11-13°, днем - 15-17° тепла.

Атмосферное давление понизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

На Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном дождей не будет. Но ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 7-12°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью от -3 мороза до 2° тепла, днем - 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 1
Версия на азербайджанском языке Sabah yağıntılı hava şəraiti gözlənilir

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