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Прогноз погоды в Азербайджане на первое февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на первое февраля 1-го января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
31 января 2023 г. 12:58
Прогноз погоды в Азербайджане на первое февраля

1-го февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами прогнозируется туман, изморось. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами пройдут осадки, в горных районах снег. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.

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