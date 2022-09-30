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Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь

Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь.
Экология
30 сентября 2022 г. 21:00
Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, среднемесячная температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме.

В первой декаде октября погодные условия на территории страны будут стабильными, в основном без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-17° тепла, что близко к климатической норме. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 17-22° тепла, в первые дни месяца воздух прогреется до 25-28°. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нормы (норма 26-40 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике составит 13-17° тепла, что близко к климатической норме. Ночью ожидается 9-14°, днем 16-21° тепла, в первые дни месяца воздух прогреется до 25-30°. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше (норма 19-32 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабеке среднемесячная температура воздуха составит 8-12° тепла, что в пределах климатической нормы. Ночью ожидается 3-8°, днем - 11-16°, в первые дни месяца - 20-25° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше (норма 49-56 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы на уровне 13-15° тепла. Ночью ожидается 9-14°, днем - 15-20°, в первые дни месяца - 23-28° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нормы (норма 31-61 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы - 11-14° тепла. Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 15-20°, в горах 1-6°, в первые дни месяца - 23-28° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нормы (норма 33-126 мм).

В Центрально-Аранских: Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы - 15-17° тепла. Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем - 18-23°, в первые дни месяца - 25-30° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше (норма 31-46 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкаранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы - 11-16° тепла. Ночью ожидается 11-16°, днем - 18-23°, в первые дни месяца - 25-28° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше (норма 96-274 мм).

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Версия на азербайджанском языке Oktyabrda havanın orta aylıq temperaturu iqlim normasına yaxın olacaq

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