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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове 27 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
26 сентября 2022 г. 12:39
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем - 22-26°, в Баку ночью - 15-17° тепла, днем - 24-26°. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах преимущественно без осадков, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 25-30°, в горах ночью - 3-8° тепла, днем - 13-18°.

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