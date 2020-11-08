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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
8 ноября 2020 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

9 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 15-18, в горах ночью 0-4, днем 6-10 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно скажется на здоровье метеочувствительных людей.

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