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    Прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие два дня

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие два дня. 

    Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, в последующие дни ожидается стабильная погода, в течение дня преимущественно без осадков: "Ночью и утром в отдельных местах будет туман, изморось". 

    По его словам, умеренный северный ветер днем перейдет в южный ветер: "Днем температура воздуха в столице составит 7-9, в регионах 9-14, в горных территориях 3-7 градусов тепла".

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