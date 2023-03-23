Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ближайшие дни

Обнародован прогноз погоды в регионах Азербайджана на ближайшие дни.

Обнародован прогноз погоды в регионах Азербайджана на ближайшие дни.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, в Габалинском районе ожидаются стабильные погодные условия, преимущественно без осадков.

Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха составит 7-9° ночью и 17-19° днем.

В Шекинском районе сохранится благоприятная погода, осадков не ожидается. Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью — 8-10°, днем — 16-18° тепла.

Без осадков прогнозируется и в Исмаиллинском районе. Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем — 15-18°.

В Шахдаге ожидаются стабильные погодные условия, преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туман. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-2° мороза, днем — 2-5° тепла.

Скорость восточного ветра в Лянкяранском районе составит 5-10 м/с, осадков на территории района не ожидается. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем — 17-19°.