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Прогноз погоды в Азербайджане на апрель

Прогноз погоды в Азербайджане на апрель В апреле в Азербайджане ожидается близкая к климатической норме среднемесячная температура воздуха.
Экология
31 марта 2023 г. 15:35
Прогноз погоды в Азербайджане на апрель

В апреле в Азербайджане ожидается близкая к климатической норме среднемесячная температура воздуха.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, количество месячных осадков будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - чуть выше нее.

Ожидается, что в первых числах апреля погодные условия в стране будут нестабильными, временами будут идти дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 11-13 градусов тепла, что близко к климатической норме. Средняя температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла, в отдельные дни 21-26 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается на уровне близком к климатической норме (23-33 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной Республике ожидается на уровне 10-14 градусов тепла, что близко к климатической норме. Средняя температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем ​​13-18 градусов тепла, в отдельные дни 23-28 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме (34-59 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Ханкенди, Шушинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Лачынском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах ожидается на уровне 6-10 градусов тепла, что также находится в пределах климатической нормы. Средняя температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем ​​10-15 градусов тепла, в отдельные дни 18-23 градуса тепла. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (54-83 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском районах ожидается 11-13 градусов, что в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночью будет 7-12 градусов, днем 14-19 градусов, а в отдельные дни 22-27 градусов. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме (31-54 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура ожидается на уровне 9-12 градусов, что в пределах климатической нормы. Ожидается, что средняя температура воздуха ночью будет 6-11 градусов, в отдельные дни от 2 до 3 градусов мороза, днем 13-18 градусов, в отдельные дни 22-27 градусов. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме, а местами чуть выше нормы (29-126 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 12-15 градусов тепла, что близко к климатической норме.

Среднемесячная температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем ​​15-20 градусов тепла, в отдельные дни 25-30 градусов тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (30-49 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 8-12 градусов тепла, что близко к климатической норме. Средняя температура воздуха ночью ожидается на уровне 7-12 градусов тепла, в горах 0-2 градуса мороза, днем ​​13-18 градусов тепла, в отдельные дни 22-27 градусов тепла. Количество месячных осадков ожидается близким к климатической норме (41-72 мм).

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Версия на азербайджанском языке Aprel ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

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