Прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами моросящий дождь.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 608 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

9 декабря в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах снег, днем постепенно осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.