Прогноз погоды в Азербайджане на 8 декабря

На Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами моросящий дождь.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

8 декабря в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных территориях снег, днем в основном без осадков. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 8 декабря на Абшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.