Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью местами возможен моросящий дождь. Утром будет слабый туман. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-западный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 766 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Местами будет туман. Днем скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому-метеорологическому прогнозу, с вечера 4 января по утренние часы 5 января на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.