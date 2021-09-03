Прогноз погоды в Азербайджане на 4 сентября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 сентября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 сентября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, в некоторых частях полуострова ночью вероятны дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер утром постепенно ослабнет, днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-21°, днем - 25-28° тепла, в Баку ночью - 19-21°, днем - 25-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В отдельных местах ливни. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Ночью и утром местами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 28-32° тепла, в горах ночью - 7-12°, днем - 13-18° тепла.