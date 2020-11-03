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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-7 градусов
Экология
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3 ноября 2020 г. 14:16
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
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4 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью на полуострове дожди, местами интенсивного характера.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет наблюдаться северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 16-19 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

4 ноября в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, в северных и восточных районах возможны ливни. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 16-20, в горах ночью 3-8, днем 14-18 градусов тепла.

4 ноября на Абшеронском полуострове в основном ожидается спокойный и близкий к климатической норме благоприятный температурный режим, однако повышенная влажность может вызвать чувство беспокойства у некоторых метеочувствительных людей.

После сохранявшейся несколько дней умеренной погоды 4 ноября на территории страны ожидается изменение погодных условий. Сначала в северных и восточных районах, а с вечера 5 ноября и до полудня 7 ноября в большинстве районов ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера, в горных местностях может выпасть снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-7 градусов. Повысится уровень воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сели.

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